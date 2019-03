DFB und die "Stiftung RTL" lassen Kinderträume wahr werden

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V." machen gemeinsame Sache. Hinter der jüngsten Kooperation ist das Motto: "Der DFB und RTL – Wir helfen Kindern und machen Kinderträume wahr."



