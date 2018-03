DFL bietet ab nächster Saison virtuelle Werbemöglichkeiten

Die Deutsche Fußball-Bundesliga (DFL) hat beschlossen, ab der kommenden Saison virtuelle Werbemöglichkeiten für internationale Live-Übertragungen von Erst- und Zweitligaspielen anzubieten.



Bei der angewandten Technik werden die Zuschauer im Stadion und Fernsehzuschauer im deutschsprachigen Raum keine Veränderungen bemerken, aber bestehende physische Werbetafeln am Spielfeldrand können durch die digitale Überlagerung des Übertragungssignals inhaltlich verändert werden.