DFL schreibt Rechte an DFB-Pokal neu aus - heute Viertelfinale

Der Vermarkter Infront wird für die DFL die TV-Rechte am DFB-Pokal von Sommer 2019 an verkaufen. Aber vorher stehen noch die ersten beiden Viertelfinal-Begegnungen des diesjährigen Wettbewerbs an.



Tabellenerster der dritten Liga gegen Serienmeister - oder besser gesagt: David gegen Goliath - heißt es heute Abend in Paderborn. Dort trifft der heimische SC auf den ruhmreichen FC Bayern. Das Spiel ist ab 18.30 Uhr live bei Sky zu sehen. Genau wie auch die Partie zwischen Leverkusen und Bremen ab 20.30 Uhr. Das Spiel wird jedoch auch im Ersten übertragen.