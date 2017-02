DJ Ötzi ist das neue RTL2 Testimonial

DJ Ötzi ist das neue Testimonial von RTL2. Ab Mitte Februar soll der Musiker mit seiner neuen Single "A Mann für Amore" in Werbtrennern und einem Imagetrailer zu sehen sein.



RTL2 holt mit DJ Ötzi ein neues Gesicht in die Werbepausen. Bereits im Jahr 2012 stand der Musiker als Testimonial für die österreichischen Zuschauer vor der Kamera – jetzt wird die Kampagne auch auf Deutschland ausgeweitet. Eigens produzierte Werbetrenner und ein Imagespot gehen am Freitag on Air.