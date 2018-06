DJV-Vorsitzender: Rundfunk muss fit für digitalen Wandel werden

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert die Ministerpräsidenten in einem offenen Brief auf, "den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Herausforderungen des digitalen Wandels fit zu machen".



Die Länderchefs beschäftigen sich bei ihrer Konferenz am Donnerstag in Berlin unter anderem mit Vorschlägen zu neuen Regeln bei der Festlegung des Rundfunkbeitrags. Sechs Länder hatten vorgeschlagen, er solle künftig jeweils abhängig von der Entwicklung der Inflationsrate angepasst werden. "Die Kopplung des Beitrags an die Teuerungsrate schafft für alle Beteiligten Planungssicherheit und würde eine Entwicklung der Einnahmen gewährleisten", heißt es in dem Brief des DJV-Vorsitzenden, Frank Überall, an die Länderchefs vom Dienstag.