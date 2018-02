DJV-Vorsitzender sieht Schweizer Volksentscheid mit großer Sorge

Die Schweizer stimmen im März über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab. Eine Entscheidung gegen die Gebühren würde der Diskussion in Deutschland schaden, fürchtet der DJV-Vorsitzende Frank Überall.



Ein Volksentscheid in der Schweiz kann den Deutschen meistens egal sein. Diesmal aber geht es um die Rundfunkgebühren. Und wenn am 4. März eine Mehrheit der Eidgenossen entscheidet, sie abzuschaffen, könnte das die Diskussion in Deutschland erheblich erschweren, wie Frank Überall fürchtet. Überall ist der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV). "Wenn diese Initiative durchkommen würde, würde das hier all denjenigen Auftrieb geben, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Rundfunkbeitrag infrage stellen", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.