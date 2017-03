DMAX: Neue Abenteuer für "Die Schatzsucher"

Goldgräberstimmung bei DMAX: Die siebte Staffel von "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" feiert beim Männersender Free-TV-Premiere.



Die Schatzsucher sind mit ihrer aktuellen Staffel in "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" zurück. Zuschauer können die Serie immer sonntags um 20.15 Uhr auf DMAX in deutscher Erstausstrahlung sehen. Wie DMAX verkündet seien die Protagonisten mit neuen Anlagen, großen Ambitionen und hohen Risiken zurück.

In der bereits siebten Staffel gehe es darum, dass die drei Teams um Todd Hoffmann, Parker Schnabel und Tony Beets noch mehr Gold schürfen wollen als zuvor. Todd Hoffman und sein Team brechen dieses Mal Richtung Oregon auf.



Dort müssen sie mit ihren Bulldozern Berge versetzen, um Edelmetall von sehr hohem Wert ans Tageslicht zu befördern. Minen-Boss Tony Beets soll mit monströsen Schwimmbaggern in Alaska Goldgräber-Geschichte schreiben wollen und Parker Schnabel steht am Scribner Creek vor der schwersten Saison seiner Karriere.