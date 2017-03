DMAX schickt "Die Modellbauer" auf die Intermodellbau

Im Mai kehrt die Modellbauersendung "Die Modellbauer - Das Duell" ins Fernsehen zurück. Im Finale müssen sich die Kontrahenten der DMAX-Eigenproduktion auf der Messe Intermodellbau beweisen.



Die DMAX-Eigenproduktion "Die Modellbauer - Das Duell" kehrt im Mai ins Fernsehen zurück - und schickt in der neuen Staffel die Kontrahenten zum ersten Mal auf der Modellbaumesse Intermodellbau ins große Finale. In insgesamt sechs Kategorien müssen sich die Kandidaten aus zwölf Teams behaupten, ehe es Anfang April zum Finale nach Dortmund geht, wo eine kritische Jury inmitten des Messetreibens beäugt, was die Teilnehmer abliefern.