DMAX setzt auf schrille Cartoons für Erwachsene

Auf DMAX gibt es künftig Comics für Erwachsene. Der Münchner Sender bringt die Serien "Rick and Morty" und "Robot Chicken" ins Programm.



DMAX kooperiert mit dem Unternehmen Turner. Das Ergebnis: Neue Comics im Programm des Sender aus München. Die Serien sind aber nichts für Kinder. "Rick and Morty" und "Robot Chicken" schrille Comics, die sich an ein erwachsenes Publikum richten.