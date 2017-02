DMAX testet UHD

Um das Interesse an Ultra HD hochzuhalten, strahlt HD Plus regelmäßig Sendungen in ultrahochauflösenden Bildern über seinen Sender UHD1 by HD Plus aus. Ab März wird nun eine Eigenproduktion des Männersenders DMAX in schärfster Bildqualität zu sehen sein.



Der Hype um Ultra HD war im Jahr 2016 groß, Massentauglichkeit hat das Thema mangels Verbreitung entsprechender Hardware (Fernseher, Receiver) und Inhalte vor allem auf Senderseite jedoch noch nicht erreicht. Dass dennoch weiter über Sendungen in ultrahochauflösenden Bildern gesprochen wird, daran ist zumindest HD Plus gelegen. Die TV-Plattform von SES zeigt auf seinem Sender UHD1 by HD Plus immer wieder ausgesuchte Sendungen in der schärfsten Bildqualität, ab März werden die Folgen einer DMAX-Eigenproduktion zu sehen sein, denn auch der Discovery-Sender test die ultrahochauflösende Bildqualität. Meldungen zu diesem Thema

Dabei handelt es sich um die zweite Staffel von "Männer auf See", die über das Leben von erfahrenen Seemännern berichtet. Neben den aus der ersten Staffel bekannten Kapitänen Nils Sander mit seinem Fischkutter "Uranus" und Rolf Kiepe und der Mannschaft des Binnenfrachters "Rudolf Thea" werden auch drei neue Crews zu sehen sein. Diese könnten unterschiedlicher nicht sein: Zum einen der junge Draufgänger Christian Sichla, der seine zweite längere Ausfahrt unternimmt, während der alte "Seebär" Fritz Flindt mit der Erfahrung von 35 Jahren auf See Jagd auf Seelachs im Nordatlantik macht. Der dritte Neuling Frank Fietz begibt sich dagegen mit zwölf Passagieren auf den Weg nach Grönland.



Die Produktion der DMAX-Serie erfolgte mit Unterstützung von HD Plus bereits komplett in UHD. Zuschauer, die die vier Folgen ab 14. März immer dienstags um 21.15 Uhr auch in entsprechender Qualität erleben wollen, benötigen jedoch auch einen entsprechenden Fernseher und ein HD-Plus-Modul oder einen HD-Plus-Receiver mit aktiver Karte, denn zu dieser Zeit wird der UHD-Testkanal verschlüsselt.

