DSCC und Insight Media wollen 8K TV-Bericht herausgeben

Display Supply Chain Consultants (DSCC) und Insight Media geben die Einführung eines neuen Berichts mit dem Titel "Outlook on 8K TV" bekannt, der die neuesten Entwicklungen in der nächsten Phase der TV-Technologie darstellen soll.



Dabei wird kombiniert das Know-how von Insight Media in den Bereichen Kino, Rundfunk und ProAV mit Kompetenzen von DSCC in Flachbildschirm-Kapazität und Kostenanalyse, um alle Aspekte des 8K-Systems abzudecken, die für die Verwirklichung von 8K erforderlich sind.