DSDS-Siegersong in diesem Jahr ohne Bohlen

Entgegen seiner Gewohnheit wird "Pop-Titan" Dieter Bohlen (63) 2017 nicht die Siegersingle des RTL-Gesangwettbewerbs "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) produzieren.



Eine Sprecherin des Kölner Privatsenders bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.