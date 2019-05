DSGVO: Bitkom zieht gemischte Jahresbilanz

Seit fast einem Jahr gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Aus Sicht des Digitalverbands Bitkom gibt es positive Effekte durch die DSGVO, aber weiterhin auch gro├čen Nachbesserungsbedarf.



Unternehmen und Organisation haben seit dem Start erweiterte Informationspflichten, m├╝ssen Verarbeitungsverzeichnisse f├╝r Personendaten erstellen sowie Datenschutz schon in Produktionsprozessen ber├╝cksichtigen.



"Auf der Haben-Seite stehen erstmals EU-weit einheitliche Datenschutzregeln. Mit der DSGVO hat die EU zudem eine internationale Strahlwirkung erzeugt. Globale Konzerne orientieren sich ebenso daran wie wichtige Handelspartner", sagt Bitkom-Pr├Ąsident Achim Berg. Defizite gebe es vor allem in der praktischen Auslegung und Durchsetzung der Regeln. "Mitgliedsstaaten, Datenschutzbeh├Ârden und Unternehmen ÔÇô sie alle interpretieren die Verordnung noch unterschiedlich", so Berg.



So bestehen aus Bitkom-Sicht nach wie vor gro├če Rechtsunsicherheiten in der Anwendung der Verordnung. "Problematisch f├╝r die Wirtschaft ist vor allem, dass die DSGVO keinen Unterschied zwischen einem globalen Konzern und einem Kiez-Handwerker macht. Tats├Ąchlich profitieren gro├če Anbieter sogar st├Ąrker von dem einheitlichen Rechtsrahmen als kleinere und mittlere Unternehmen, bei denen der Verwaltungsaufwand st├Ąrker zu Buche schl├Ągt", so Berg. Allt├Ągliche Gesch├Ąftsprozesse w├╝rden damit f├╝r viele zum Datenschutzh├╝rdenlauf.