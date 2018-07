DSL oder Kabel: Wer ist im Deutschland-Vergleich obenauf?

Viele Internet-Nutzer können wählen, auf welchem Wege sie ins Netz gehen. Dabei ist - je nach Verfügbarkeit - die große Frage: DSL oder Kabel? Deutschlandweit entscheidet man sich durchaus unterschiedlich: Während Brandenburg hauptsächlich DSL bezieht, ist in den Stadtstaaten Bremen und Berlin Kabel unaufhaltsam im Kommen.



Das Vergleichsportal Check24 hat eine Statistik veröffentlicht, die zeigt, wie Anschlussinhaber in den 16 Bundesländern ihr Internet beziehen. Dabei fällt durchaus auf, dass die Nutzer in ländlicheren Gegenden weiterhin auf das DSL-Netz angewiesen sind: Mit 83% DSL-Anschlüssen stellt das flächengroße, jedoch bevölkerungsarme Bundesland Brandenburg um Berlin den größten Anteil an DSL-Anschlüssen, während in der Hauptstadt bereits 41% der Internet-Kunden den Kabelweg wählen.