DTM 2017: Alle Rennen live im Ersten

Ab Samstag kommen Motorsport-Fans wieder im Ersten auf ihre Kosten: Die Öffentlich-Rechtlichen werden alle 18 Rennen der kommenden DTM-Saison live übertragen.



Am Samstag geht es wieder los: Dann dröhnen ab 14.30 Uhr die Motoren. Das Erste ist bei allen 18 Rennen der Saison 2017 der Deutschen Tourenwagen-Master (DTM) mit am Start und berichtet live über die Rennereignisse. Den 1. Lauf am Hockenheimring begleiten für das Erste Reporter Philipp Sohmer und Moderator Claus Lufen.