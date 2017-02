DVB-T-Abschaltung: Freenet TV startet Werbekampagne

Kurz vor dem Umstieg auf DVB-T2 HD in den ersten deutschen Ballungszentren startet Freenet TV eine umfassende Werbekampagne.



Wenige Wochen vor der Abschaltung von DVB-T in den ersten deutschen Ballungszentren startet Freenet TV eine deutschlandweite Kommunikationsoffensive. Wie der Plattformbetreiber Media Broadcast am Montag mitteilte, soll die Verschlüsselungsplattform, die via DVB-T2 HD die Privatsender bereitstellt, über TV, Print, Radio, online und Social Media beworben werden. Dafür wurde nun ein neuer Spot vorgestellt, der an die letzte Freenet-TV-Kampagne "Ihr TV-Bild ist bald weg" anknüpft und auf allen großen Privatsendern zu sehen sein.

In dem 30-sekündigen Clip erläutert der Freenet-TV-Presenter den Zuschauern die Vorteile der zweiten Generation des Antennenfernsehens. Visuell beginnt der Clip mit der Abschaltung des Fernsehprogramm während eines live übertragenen Fußballspiels. Damit soll die Abschaltung von DVB-T symbolisiert werden, die am 29. März in den ersten deutschen Ballungszentren ansteht. In diesen Regionen geht an diesem Tag der Nachfolgestandard DVB-T2 HD in den Regelbetrieb, der erstmals Fernsehen in HD über Antenne ermöglicht sowie eine größere Programmzahl über Antenne bietet.



Während die öffentlich-rechtlichen Sender auch über den neuen digitalterrestrischen Übertragungsstandard ohne Zusatzgebühr zu sehen sein werden, wird der Großteil der Privatprogramme nur verschlüsselt über Freenet TV verbreitet. Nach einer dreimonatigen Testphase werden für Freenet TV jährlich 69 Euro fällig.