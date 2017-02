DVB-T-Sender im Ruhrgebiet erneut kurzzeitig abgeschaltet

Die DVB-T-Sender an den Standorten Langenberg und Dortmund werden am Mittwoch für die Umstellung auf DVB-T2 HD erneut kurzzeitig abgeschaltet.



Die DVB-T-Sender im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Langenberg und Dortmund, werden am 1. März in der Zeit zwischen 09.05 Uhr und 12 Uhr für die Umstellung auf das neue DVB-T2 HD-System für 60 bis 120 Minuten abgeschaltet. In dieser Zeit ist der Fernsehempfang in weiten Teilen des Ruhrgebiets nur eingeschränkt möglich.