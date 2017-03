DVB-T-Umstellung: Sendersuchlauf nötig

Die Umstellung auf DVB-T2 HD wird in der Nacht zum Mittwoch die vorübergehende Abschaltung des Fernsehprogramms nötig machen. Um anschließend das vollständige Programm empfangen zu können, wird in jedem Fall ein Sendersuchlauf nötig werden.



Hochauflösendes Fernsehen wird ab Mittwoch auch via Antenne möglich. Dafür wird in den ersten Ballungsgebieten in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD sorgen, was jedoch für Zuschauer eine Unterbrechung des Programms zur Folge haben wird.