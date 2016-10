DVB-T: Wieder Wartungsarbeiten am Sender Langenberg

Am Standort Langenberg wird der DVB-T-Sender am 12. Oktober zeitweise abgeschaltet. Der WDR gibt Wartungsarbeiten als Grund dafür an.



Der DVB-T-Sender am Standort Langenberg muss am 12. Oktober zeitweise abgeschaltet werden. Der Empfang ist in der Zeit teilweise unterbrochen. Als Grund gibt der WDR Wartungsarbeiten an. Detaillierte Abschaltzeiten nannte der WDR nicht. Schon vor einigen Tagen hatte die öffentlich-rechtliche Anstalt Wartungsarbeiten in Langenberg angekündigt. Meldungen zu diesem Thema

DVB-T-Sender Langenberg zeitweise abgeschaltet

Von den Störungen betroffen sind die DVB-T-Kanäle 25 (WDR Do/E, MDR, NDR, SWR), 48 (Das Erste, Arte, Phoenix, Einsfestival), 29 (RTL, RTL2, Super RTL, Vox) sowie 52 ( Eurosport, RTL Nitro, Sixx, Tele5). Zu Störungen kommt es außerdem auf den Kanälen 55 (Kabel 1, N24, ProSieben, Sat1), 35 (ZDF, 3Sat, Zdf Info, Zdf Neo, KiKa), 46 (WDR D/Dui/ Wu, MDR, NDR, SWR) sowie auf dem DVB-T2-Kanal 43 (ARD, ZDF, RTL, Sat1, ProSieben, Vox).

