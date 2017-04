DVB-T2: Antennenhersteller One For All vermeldet gute Absätze

Die Umstellung auf DVB-T2 ist kaum ein paar Tage her. Und doch hat der Wechsel natürlich schon Auswirkungen auf den Markt. Neue Geräte müssen für den terrestrischen Digital-Empfang erworben werden.



Die Hersteller reiben sich die Hände. Denn die Nachfrage nach Empfangsgeräten für DVB-T2 scheint hoch und auch die Absätze entsprechend gut. So vermeldet es zumindest der niederländische Hersteller One For All. Der Absatz seiner DVB-T2-Antennen läuft eigenen Angaben zufolge sehr gut.