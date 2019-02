DVB-T2-Ausbau in Bayern bald komplett

DVB-T2 HD ist ab Mitte März in ganz Bayern verfügbar. In den letzten beiden Regionen wird in Kürze umgestellt.



Am Vormittag des 13. März wird das Antennenfernsehen auf DVB-T2 HD abschließend in Niederbayern und Teilen der Oberpfalz umgestellt. Das bedeutet für alle, die Fernsehen über die Antenne empfangen, mehr Programmvielfalt und hochauflösende Fernsehbilder. Insgesamt gehen 17 öffentlich-rechtliche Programme in FullHD-Auflösung auf Sendung.



Das Angebot umfasst ARD und ZDF mit ihren Sparten- und Gemeinschaftsprogrammen Arte, 3sat, One, ZDFneo, ZDFinfo, Phoenix, Tagesschau24, dem KiKA sowie BR Fernsehen Süd/Nord, den Bildungskanal ARD-alpha und die Dritten Programme: HR, MDR, NDR, SWR und RBB.