DVB-T2: Freenet TV sieht große Umsatzchancen für den Handel

Nicht mehr lange, dann wird DVB-T in Deutschland abgeschaltet. Mit der Umstellung auf DVB-T2 erwartet Freenet TV ein gutes Geschäft für den deutschen Handel.



Der Countdown läuft: In 64 Tagen wird in Deutschland das DVB-T-Signal in den ersten Regionen abgeschaltet und auf DVB-T2 umgestellt. Verbraucher, die reibungslos weiter fernsehen wollen, müssen also bald handeln. In der Umstellung sieht Freenet TV große Umsatzchancen für den Handel. Wer Freenet TV nutzen möchte, muss sein Hardware-Sortiment um ein entsprechendes Gerät erweitern, das mit einem entsprechenden Freenet-TV-Logo gekennzeichnet ist. .