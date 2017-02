DVB-T2 HD: NDR vollzieht weichen Umstieg

Am 29. März wird in den ersten deutschen Ballungszentren auf DVB-T2 HD umgestellt, der alte digtalterrestrische Standard DVB-T geht dann in diesen Regionen vom Netz. Beim NDR hat man sich jedoch für einen weichen Umstieg entschieden.



DVB-T2 HD bringt den Zuschauern erstmals auch HD-Bilder via Antenne auf den Bildschirm, auch wird dadurch über die Terrestrik die Verbreitung eines größeren Programmpakets ermöglicht. Allerdings benötigen Verbraucher dafür neue Empfangshardware. Nachdem der neue Übertragungsstandard in den ersten deutschen Ballungszentren seit letztem Mai bereits verfügbar ist, geht DVB-T2 HD in diesen Regionen in fünf Wochen nun in den Regelbetrieb über. Damit einher geht die Abschaltung des alten Standards DVB-T, Zuschauer, die noch nicht auf Hardware zum DVB-T2-HD-Empfang umgestiegen sind, droht ein schwarzer Bildschirm. Eine Galgenfrist bekommen nur die Zuschauer im norddeutschen Raum, denn hier wird kein harter Umstieg vollzogen.