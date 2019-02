DVB-T2 HD: Sendernetzumbau bei ARD und ZDF geht weiter

In Regionen von Bayern, Brandenburg und Niedersachsen starten ARD und ZDF im Frühjahr weitere Umstellungen auf das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD.



Am 13. März werden die Sender Landshut, Regensburg/Hohe Linie, Hoher Bogen, Brotjacklriegel, Passau und Pfarrkirchen von DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt.