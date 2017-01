DVB-T2 HD: Senderzuwachs bei Freenet TV

Die Auswahl an Sendern, die ab März 2017 über Antenne in HD zu sehen sein werden, ist weiter angestiegen. So werden über Freenet TV ab diesem Zeitpunkt zwei weitere Privatsender zu sehen sein.



Das neue "Home of the Olympics" arbeitet weiter an seiner Verbreitung in HD: Dank einer Einigung zwischen Discovery Networks und Media Broadcast wird Eurosport 1 HD ab März über Freenet TV auch Antennenzuschauern in hochauflösenden Bildern zur Verfügung stehen und somit die Senderauswahl über den neuen Standard DVB-T2 HD erweitert. Dies gaben die Vertragspartner am Mittwoch bekannt.