DVB-T2 HD: Wie es nach der kostenlosen Testphase weitergeht

Wer die privaten Programme ab Juli über DVB-T2 empfangen will, muss zahlen. Betreiber Freenet hat nun vertragliche Details für den weiteren Empfang bekanntgeben.



Nur das zahlen, was man auch nutzt - Das wird beim Empfang der Privat-Sender via DVB-T2 HD möglich sein. Für Nutzer, welche die Privatsender mit freenet TV nur für eine bestimmte Zeit empfangen wollen, wird es möglich sein nach der Gratisphase bis Ende Juni 2017 auf Bezahlung per monatlichem Bankeinzug zurückzugreifen. Der Bankeinzug verlängert sich automatisch, kann aber monatlich deaktiviert werden.