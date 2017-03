DVB-T2 HD: Wie lange sind Privatsender wirklich frei?

Das digitale Antennenfernsehen DVB-T wird am 29. März durch DVB-T2 HD abgelöst. Drei Monate lang sind die Privatsender in HDTV frei zu empfangen. Aber ab wann werden diese drei Monate gerechnet?



Neuerungen und Umstellungen können immer auch Verwirrung erzeugen. So tauchten in den letzten Tagen Fragen wie diese auf: "Wenn man jetzt schon seit Januar über DVB-T2 HD die Privatsender in HDTV frei guckt, verbraucht man dann schon Zeit der drei HD-Freimonate?" Oder: "Wenn ich erst nach meinem Urlaub im Mai die Aktivierung vornehme, habe ich dann schon mehr als einen Freimonat verbraucht?" Das sind nur einige der Fragen, die die Redaktion von digitalfernsehen.de täglich erreichen. Nicht immer sind es nur unbedarfte Leser, auch Fachleute können bei befristeten Marketingaktionen schon mal durcheinander kommen.