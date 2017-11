DVB-T2 HD startet auch im Raum Dresden

Morgen werden einige TV-Geräte im Raum Dresden dunkel bleiben. Nachdem bereits am 29. März in einigen Ballungsräumen wie z.B. Leipzig DVB-T abgestellt und das neue DVB-T2 HD gestartet wurde, folgen nun die Stadt Dresden, die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz.



Nach der Umstellung sind alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme auf entsprechenden technisch ausgerüsteten Empfangsgeräten frei und ohne Zusatzkosten empfangbar.