DVB-T2 HD startet im April im Münsterland und Ostwestfalen

In Münster und dem Münsterland sowie Bielefeld und Ostwestfalen startet das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD in diesem Frühjahr.



Ab 25. April 2018 können die Zuschauer in den Regionen Münster und dem Münsterland sowie Bielefeld und Ostwestfalen ihr Fernsehprogramm über Antenne in gestochen scharfer HD-Qualität empfangen: Neben dem Ersten, dem ZDF und dem WDR Fernsehen sind auch ONE, Phoenix und KiKA Teil des verbesserten Angebots in HD.