DVB-T2 HD startet in weiteren Regionen

ARD und ZDF stellen ihr Programm in der Nacht vom 24. zum 25. April in weiteren Regionen auf das neue terrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 HD um.



Ab dem 25. April können dann die Zuschauer in den bayrischen Gemeinden Augsburg (Schwaben) Gelbelsee, Pfaffenhofen, Hochberg und Untersberg (Oberbayern), in Niedersachsen in Lingen, Lüneburg und Osnabrück, in Nordrhein-Westfalen in Bielefeld, Minden, im Teutoburger Wald (Ostwestfalen) und in Münster (Münsterland) sowie in den thüringischen Städten Erfurt und Weimar eine deutlich bessere Bildqualität in Full-HD sowie eine insgesamt größere Programmauswahl genießen.