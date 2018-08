DVB-T2: ONE FOR ALL macht jetzt auf Kugel

Wer DVB-T2 stilvoll empfangen will, der sollte sich die Kugelantenne SV 9494 von ONE FOR ALL näher ansehen. Ihre Ausrichtung aufs Signal ist besonders einfach.



Das neue Spitzenmodell von ONE FOR ALL ist kugelförmig und besitzt eine Signalpegelanzeige, die auf Knopfdruck für 30 Sekunden als blaues Lichtband zwischen oberer und unterer Kuppel erscheint. Je breiter die LED-Anzeige bei der Ausrichtung wird, desto besser ist das Eingangssignal. Zudem verfügt die aktiv ausgelegte SV 9494 über eine automatische Verstärkungsregelung für einen konstanten Signalpegel am Ausgang.

Weiterhin verfügt die SV 9494 über integrierte Filter zur Abschirmung gegen 3G/4G und LTE. Damit sorgt sie stets für kristallklare Bilder und einen satten Sound. Die SV 9494 kann bis zu einer Entfernung von 25 Kilometer zum nächsten Sendestandort eingesetzt werden. Sie ist ab Ende September zu einem UVP von 99,99 Euro im Handel verfügbar.

