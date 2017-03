DVB-T2-Umstellung erfolgreich: Jetzt Sendersuchlauf starten

Die Umstellung auf den neuen digital-terrestrischen Standard wurde erfolgreich durchgeführt, wie auch zahlreiche Sender berichten. Zur Nutzung ist nun noch ein Sendersuchlauf nötig.



Die in der Nacht zum Mittwoch gestartete Umstellung auf DVB-T2 HD ist erfolgreich durchgeführt worden. Um die neue Sendervielfalt in hochauflösender Bildqualität nutzen zu können, müssen Besitzer eines DVB-T2-Receivers oder HD-TV-Geräts mit entsprechendem Tuner nun einen Sendersuchlauf durchführen um alle neuen HD-Sender der Senderliste hinzufügen zu können.