DVB-T2-Umstellung sorgt für Störungen

Was für Antennenzuschauer ein Segen war, hat sich für zahlreiche öffentliche Veranstaltungen in Hamburg als Fluch erwiesen: Die Umstellung auf DVB-T2 HD sorgte für Störungen, die bis zum Abschluss in ganz Deutschland für Probleme sorgen könnten.



Mit der Umstellung auf DVB-T2 HD ist es seit 29. März auch Antennenzuschauern möglich, das TV-Programm hochauflösend zu verfolgen. Bisher ist dies bereits in zahlreichen Ballungsräumen geschehen, endgültig abgeschlossen sein soll dieser erst Mitte 2019. Dies könnte jedoch für zahlreiche öffentliche Veranstaltungen zu einem Problem werden, denn die Umstellung sorgt auf zahlreichen Frequenzen für Funkstörungen, wie die Initiative "SOS - Save Our Spectrum" am Mittwoch mitteilte.