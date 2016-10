DVB-T2 und DAB Plus: One for all präsentiert Empfangsantennen

Das Unternehmen One for all hat neue Empfangsantennen für DVB-T2 und DAB Plus im Sortiment. Diese sollen kristallklare Qualität ohne Interferenzen für Formate bis 4K/UHD liefern.



One for all bringt eine neue Generation von DVB-T2- und DAB Plus-Antennen an den Start. Das niederländische Unternehmen verspricht beste Empfangsqualität und exklusive Features. Die neuen DVB-T2-Antennen kommen mit einer integrierten, automatischen Signalverstärkung, die ein gleichmäßiges Ausgangssignal selbst bei schwankendem Eingang ermöglichen soll.

Exklusiv ist im Top-Model SV 9495 außerdem ein integrierter Signalpegelanzeiger verbaut, der die Stärke des Eingangssignals anzeigt. Das soll die Ausrichtung der Antenne entscheidend erleichtern. Alle Antennen verfügen über einen 4G/LTE-Filter. Unterstützt werden Formate bis 4K/Ultra-HD.



Die Geräte unterstützen außerdem das VHF- und das UHF-Band. Das ermöglicht den Empfang von DAB-Radiosignalen. Zudem verspricht der Hersteller variable Aufstellungsmöglichkeiten, welche den Einsatz im Wohnzimmer, unterwegs oder im Garten ermöglichen sollen.

