DW-Internetseite "Qantara.de" durch Ägypten gesperrt

Ägyptische Behörden haben ohne vorherige Ankündigung den Zugang zum Informationsportal der Deutschen Welle "Qantara.de" gesperrt. Die Internetseite steht im Zeichen des Dialogs mit der Islamischen Welt.



Das Wort "Qantara" bedeutet Brücke. Von der Redaktion werden kulturelle und gesellschaftliche Fragen aufgegriffen. Sie arbeitet mit einem Netzwerk von Autoren zusammen. Sie alle suchen Gespräche, die von Offenheit und gegenseitigem Respekt getragen sind. Die Beiträge spiegeln Gemeinsamkeiten und Unterschiede gleichermaßen wieder. Dabei werden strittige Themen nicht ausgeklammert. Auf der Internetseite informiert eine Datenbank über wichtige Projekte zum Islamdialog.