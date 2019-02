DW entwickelt Europawahl-Projekte mit Frankreich

Der Intendant Peter Limbourg der Deutschen Welle (DW) und die Intendantin von France Médias Monde (FMM), Marie-Christine Saragosse, stellten gestern im französischen Senat in Paris ihre Kooperationsprojekte für Europawahl vor.



In einer Anhörung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Kommunikation erläuterten sie die gemeinsamen Interessen des französischen und deutschen Auslandsrundfunks in einem wettbewerbsintensiven internationalen Umfeld.