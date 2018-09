Dänemarks neues Rundfunkmodell kostet 6 Sender und hunderte Jobs

Der Dänische Rundfunk streicht viel Personal und mehrere Programme ein. Die Maßnahme ist Teil der Umstellung des Finanzierungsmodells von Gebühren zu anderweitigen Steuern.

Beim öffentlich-rechtlichen Dänischen Rundfunk (DR) werden massiv Stellen gestrichen. Wie die Medienanstalt am Dienstag mitteilte, sollen in den nächsten zwei Jahren bis zu 400 Jobs eingespart werden. Betroffen seien vor allem die Sparten Sport, Unterhaltung, Lebensstil und ausländische Fiktion.