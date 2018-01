Dagmar Berghoff wird 75

Als Dagmar Berghoff 1976 zur "Tagesschau" kam, waren die Nachrichten noch eine Männerdomäne. Der Chefsprecher war gegen sie. Berghoff blieb 23 Jahre. Noch heute erkennen viele die Stimme der ersten Miss Tagesschau.



Berghoff war die erste Frau in den Nachrichten und blieb bis zu ihrem "Tagesschau"-Abschied am Silvesterabend 1999 auch in der Beliebtheit für viele die Nummer eins. Die 20-Uhr-Hauptausgabe einzuschalten, ist für sie noch immer Pflicht. Es sei denn, es gibt was zu feiern - wie ihren 75. Geburtstag am heutigen Donnerstag.



Mit ihrem Ex-Kollegen Wilhelm Wieben und zwei weiteren Freunden wird dann wieder Rummikub gespielt, wie seit vielen Jahren an Geburts- und Feiertagen. Was sie sich wünscht? "Eigentlich nur Gesundheit. Wenn man jünger ist, wünscht man sich so viel, aber - so banal es auch klingen mag - Gesundheit ist doch das Wichtigste." Wie 75 fühle sie sich nicht.