Daimler baut eSports-Engagement aus

Der Autobauer Daimler baut sein Engagement im eSport-Geschäft aus. Der Konzern beteiligt sich an dem eSport-Spezialisten SK Gaming, wie Daimler am Dienstag mitteilte.



Die 1997 gegründete Firma schickt dem Sprecher zufolge wie ein Profi-Verein im Sport mehrere Teams in Wettbewerbe für Online-Games wie "League of Legends". Wie viel Geld Daimler für die Beteiligung in die Hand nimmt, gab der Konzern nicht bekannt.