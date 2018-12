Damit verteidigt der DFL die Sky-Sparmaßnahmen in der 2. Liga

Die DFL gab heute ein Statement zu den Sky-Sparmaßnahmen in der 2. Liga ab. Bisher hatte sie sich geweigert.



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Sparmaßnahmen des Pay-TV-Senders Sky in der 2. Liga verteidigt. Nachdem die DFL zunächst keinen Kommentar abgeben wollte, hieß es am Mittwochmittag in einem Statement: "Natürlich ist der Weg, nicht alle Spiele mit einem Vor-Ort-Reporter zu besetzen, ungewohnt, wurde aber offen kommuniziert."