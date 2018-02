"Damming the Nile": BBC News hat Doku für VR-Brillen produziert

"Nichts ist aufregender als Zuschauer auf eine eindringliche Reise mitzunehmen", findet der BBC-Journalist Alastair Leithead. Jetzt hat der Sender eine für VR-Brillen optimierte Dokumentation einer Nilkreuzfahrt produziert.



Virtual Reality - kaum ein Schlagwort ist im letzten Jahr so häufig im Zusammenhang mit der "Zukunft des Journalismus" gefallen. Doch so wirklich viele Angebote gibt es, abgesehen von einer Reihe 360-Grad-Videos noch nicht. BBC News ergreift jetzt die Initiative und hat eine eine Doku-Serie für VR-Brillen produziert.