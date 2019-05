"Dancing Stars": Wer schafft den Einzug ins Finale?

Die Erfolgsshow des ORF, Dancing Stars, geht heute ins Finale. Vier Paare kämpfen mit je zwei Einzeltänzen Rumba, Jive, Tango und Streetdance um den Siegerplatz.



In der siebenten Live-Show des ORF-Tanzevents warten zwei besondere Herausforderungen: Zuerst bekommt jedes Paar von jeweils einem Jurymitglied eine choreografische Aufgabe gestellt und die vier Paare müssen sich im Genre "Streetdance" auf dem Tanzparkett beweisen.