"Dancing on Ice"-Comeback bei Sat.1

Während bei RTL "Let's Dance" noch in vollem Gange ist, hat sich Konkurrent Sat.1 aus Großbritannien die Rechte an "Dancing on Ice" gesichert. Dort ist die Eiskunstlaufshow ein voller Erfolg.



Neun Millionen Zuschauer versammelte die neue Show "Dancing on Ice" beim britischen Sender ITV im Januar. Damit hatte sie Spitzenwerte von bis zu 35,7 Prozent Marktanteil der Zuschauer ab vier Jahren zu verzeichnen - und ein kleines Kuchenstück von diesem Erfolg will sich auch Sat.1 abschneiden. Deswegen holt der Privatsender die Eistanzshow, die vor Jahren schon mal bei der Konkurrenz lief, zurück ins deutschte Fernsehen. Meldungen zu diesem Thema

Ähnlich wie bei der RTL-Show "Let's Dance" werden auch bei "Dancing on Ice" Promis aus Musik, TV, Film und Sport von echten Profis aufs buchstäbliche Glatteis geführt. Sie beschreiten gemeinsam den harten Weg vom ersten Schlittern bis zur fertigen Kür, um damit die Gunst der Zuschauer zu gewinnen.



"Die Show 'Dancing on Ice' vereint Eleganz, Kraft und Tempo. Sie schenkt den Zuschauerinnen und Zuschauern im Winter 2018/2019 eine erfrischend neue Prime Time-Unterhaltung. Besonders beeindruckend wird die sportliche Entwicklung der Stars sein - vom Eistanz-Anfänger zum gefeierten Könner", begründet Sat.1-Chef Kaspar Pflüger den Einkauf.



Produziert wird "Dancing on Ice" in Deutschland von den ITV Studios Germany.

