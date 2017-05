Daniel Hartwich ab Juli in neuer Spiel-Show auf RTL

Der Moderator Daniel Hartwich ist nicht immer eine Goldgrube für RTL. Dennoch überträgt der Privatkanal dem Frankfurter ab Juli die Show "Keep it in the Family".



Jüngst wurde Daniel Hartwichs Dating-Format "Meet the Parents" nach nur zwei Folgen plattgemacht. Trotzdem will RTL ihn laut Promiflash im Geschäft halten, weswegen er ab Juli die Spielshow "Keep it in the Family" moderieren wird.

In dieser treten zwei Familien in Aktionen und Fragerunden gegeneinander an. Die Besonderheit: Die Kinder entscheiden, welches Mitglied welche Aufgabe übernehmen muss. Schlussendlich bekommen die Sieger den Preis ihrer Wahl von Prominenten wie Komiker Oliver Pocher oder Tänzerin Motsi Mabuse überreicht.



Ob man sich da an der richtigen Vorlage bedient hat, ist fraglich. Das britische Original wurde nach 13 Folgen aufgrund schlechter Quoten abgesetzt. Ab dem 7. Juli ist "Keep it in the Family" an insgesamt vier Freitagen um jeweils 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.