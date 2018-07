Dank 16 belgischer Tore: TV-Käufer bekommen Kaufpreis zurück

Die 16 belgischen Tore bei der Fußball-WM zahlen sich Fans für viele belgische Fans gleich doppelt aus. Denn sie könnensich über mehr als das beste Abschneiden ihrer Mannschaft freuen.



Bei tausenden TV-Käufern herrscht über Platz drei der Belgier bei der WM besondere Freude. Die Grund: Im letzten Spiel schossen die Flamen und Wallonen, die notwendigen Tore, um eine außergewöhnliche Wette eines belgischen Elektromarkts zu gewinnen. Sie sollen nun den Preis für ihre kürzlich gekauften Fernseher erstattet bekommen.