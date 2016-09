Dank "Pokemon Go" und Co.: Umsatzzuwachs für mobile Spiele-Apps

Der Umsatz mit Spiele-Apps für Smartphone und Tablets wächst. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 208 Millionen Euro umgesetzt. Ein Zuwachs von beinahe 30 Prozent.



Nicht nur "Pokemon Go" ist auf dem Vormarsch: Spiele für Smartphones und Tablets werden in Deutschland immer beliebter. Das zeigt sich auch am Umsatz, der im ersten Halbjahr 2016 auf 208 Millionen Euro angewachsen ist. Wie der Bundesverband für Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) mitteilte, entspricht dies einer Steigerung von 27 Prozent. Noch im Vorjahr waren im gleichen Zeitraum 164 Millionen Euro umgesetzt worden. Verantwortlich für das Wachstum seien vor allem virtuelle Güter und Zusatzinhalte, die per Mikrotransaktion gekauft werden können. Vor allem sogenannte Free-to-Play-Apps setzen auf dieses Modell.