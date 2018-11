Dank Sky-Aus: RTL steigert Formel-1-Quote

Das Formel-1-Aus beim Pay-TV-Sender Sky hat bei RTL zu einer leichten Steigerung der Zuschauerzahlen geführt. Doch in den Jubel mischt sich auch Kritik seitens des Weltverbands FIA.



Die 21 Rennen der am Sonntag abgelaufenen Saison sahen beim frei zu empfangenden TV-Kanal durchschnittlich 4,54 Millionen Zuschauer. Das entspricht nach RTL-Angaben einer Steigerung von 150.000 Zuschauern gegenüber dem Vorjahr, als durchschnittlich 4,39 Millionen zugeschaut hatten.