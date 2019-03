Dank neuem Deal zeigt ProSieben Maxx "Blast Pro" live

Und noch mehr eSports im Free-TV: 7Sports geht eine neue Lizenzkooperation ein. ProSieben Maxx-Zuschauer sehen die gesamte Turnierreihe 2019 der "Blast Pro Series" im Free-TV. Der Auftakt des Turniers findet Brasilien statt.



Am Samstag kommen eSport-Fans bei ProSieben Maxx auf ihre Kosten. Der Männer-Sender von Pro Sieben zeigt live und exklusive die "Blast Pro" live aus São Paulo.