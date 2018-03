Danny Boyle arbeitet am 25. James-Bond-Film

Der britische Geheimagent 007 mit der Schwäche für hübsche Frauen lockt Fans seit Jahrzehnten ins Kino. Ende dieses Jahres sollen Dreharbeiten für den nächsten Bond-Film laufen. Dabei setzt das MGM-Studio offenbar auf ein alteingespieltes Duo.



Der britische Oscar-Preisträger Danny Boyle ("Slumdog Millionär") arbeitet am Drehbuch für einen neuen James-Bond-Film. Das bestätigte der Drehbuchautor und Regisseur am Rande einer Filmveranstaltung in New York, berichtete die Zeitschrift "Metro New York". Unterstützung für den mittlerweile 25. Bond-Film bekomme er von John Hodge, mit dem er bereits beim gefeierten Drama "Trainspotting" von 1996 zusammenarbeitete.



Für einen möglichen Drehbeginn Ende des Jahres könnte das Bond-Skript fertig sein, stellte Boyle in Aussicht. Zuvor werde er allerdings noch einen anderen Film nach einer Drehbuchvorlage von Richard Curtis drehen, sagte der Brite nach Angaben des Blattes.