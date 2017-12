"Dark": Netflix will zweite Staffel

"Dark", die erste deutsche Serie auf Netflix, ist erst am 1. Dezember angelaufen. Nun bestätigt der Videodienst schon eine zweite Staffel.



Die erste in Deutschland produzierte Netflix-Serie wird fortgesetzt. Von "Dark" werde eine zweite Staffel gedreht, teilte das Produktionsunternehmen Wiedemann & Berg am Mittwoch in München mit. Zur Begründung hieß es, dass die erste auf zehn Teile angelegte Staffel der Mysteryserie "eine der am meisten gesehenen nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix" gewesen sei.